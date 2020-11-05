Турция опубликовала фотографии нового “Bayraktar TB2 SIHA”

Зять президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Сельчук Байрактар, ответственный за техническую защиту компании “Байкар”, опубликовал в социальных сетях фотографии новых БПЛА “Bayraktar”.

Согласно информационному сайту “Таквим”, БПЛА “Bayraktar” нового поколения в силу своих технических особенностей считаются лучшими”.

В течение военных действий, развязанных Азербайджаном против Республики Арцах, широко использовались турецкая авиация и военная техника. Азербайджанская сторона использует различные типы турецких БПЛА, в частности ударные Bayraktar TB-2 и KARGU-4. В результате международного давления несколько стран отказались поставлять запасные части Bayraktar в Турцию, подчеркнув, что они не хотят участвовать в зверствах, направленных против мирных жителей.

Подготовила Мэри Вардумян