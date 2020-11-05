В МИД Китая надеются на сотрудничество с новой администрацией США

Китай надеется на то, что новая администрация США после подведения итогов президентских выборов будет сотрудничать с Пекином и придерживаться принципа взаимного уважения, заявил в четверг заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн.

"Мы надеемся на то, что новая администрация США, новый президент будут идти навстречу с Китаем, будут придерживаться принципа неконфронтации, взаимного уважения, взаимовыгодного сотрудничества... Нам нужно сотрудничество, у нас большое пространство для сотрудничества, у нас есть разногласия, но их надо регулировать и контролировать, содействовать тому, чтобы китайско-американские отношения развивались по правильной колее", - заявил на брифинге Лю Юйчэн.

Он также выразил надежду на то, что президентские выборы пройдут успешно, добавив, что подсчёт голосов все ещё продолжается,сообщает Арменпресссо ссылкой на РИА Новости.

"Наша позиция относительно китайско-американских отношений ясная и последовательная. Мы считаем, что, несмотря на существование определённых противоречий и разногласий, у нас широкий спектр общих интересов", - добавил китайский дипломат.

Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Действующий президент, республиканец Дональд Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.