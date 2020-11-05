Лекарства лицам, участвовавшим в боевых действиях, предоставляются бесплатно: МЗ Армении

Согласно постановлению правительства № 318-Н, медицинская помощь и лекарства, включенные в перечень основных лекарственных средств, участникам боевых действий, в том числе и добровольцам, предоставляется бесплатно. Лекарства предоставляют участковые поликлиники. Как передает «Арменпресс», Минздрав Армении сообщает, что добровольцы должны представить в свою участковую поликлинику справку о призыве на военную службу призывника, зарегистрированного в резервном запасе.