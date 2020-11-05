Власти направили нацгвардию в Портленд, где начались беспорядки

Власти американского штата Орегон приняли решение направить подразделения национальной гвардии в город Портленд, чтобы помочь местным правоохранителям из-за вспыхнувших там беспорядков на фоне выборов, сообщается в Twitter офиса шерифа округа Малтнома.

"Массовые акты насилия происходят сейчас в центре Портленда. В интересах общественной безопасности губернатор Кейт Браун... привела в действие использование Национальной гвардии штата Орегон для оказания помощи местным правоохранительным органам в реагировании на любые акты насилия, а также для поддержания общественного порядка и обеспечения общественной безопасности", - говорится в сообщении.

Полиция Портленда объявила беспорядки, начавшиеся в городе в среду вечером бунтом. Как сообщается, одна из групп протестующих, собравшихся в центре Портленда, начала бить витрины и кидать в сотрудников правоохранительных органов различные предметы. К настоящему моменту сообщается о как минимум 10 задержанных,сообщает Арменпресссо ссылкой на РИА Новости.

По данным правоохранительных органов, у одного из задержанных, который, предположительно, кинул "коктейль Молотова" в полицейских, была изъята винтовка, патроны, самодельная взрывчатка и баллончики с краской.

В США 3 ноября прошли выборы президента, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. В настоящее время идет подсчет голосов, оба кандидата заявили о нарушениях в различных штатах и создании специальных "фондов для защиты честности итогов выборов".

В нескольких городах США в среду прошли протесты, полиция задержала десятки демонстрантов.