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О завершении процесса ратификации соглашения Армения-ЕС еще не сообщили только три страны

О завершении процесса ратификации соглашения Армения-ЕС еще не сообщили только три страны

О завершении процесса ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Республикой Армения и Европейским союзом в секретариат Европейского союза пока не сообщили только Италия, Испания и Португалия.

Как передает «Арменпресс», об этом на совместном заседании парламентских комиссий сказал заместитель министра иностранных дел Авет Адонц, отметив, что эти три страны, однако, завершили внутренние процедуры ратификации:

“Во всех 27 странах ЕС процесс ратификации завершен, однако есть еще три страны - Италия, Испания и Португалия, которые пока официально не уведомили секретариат ЕС о завершении процесса ратификации”, - сказал Адонц.

Замминистра отметил, что ЕС признает, что процесс ратификации завершен, когда и эти страны  проинформируют секретариат о ратификации.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Республикой Армения и Европейским Союзом подписано 24 ноября 2017 году в Брюсселе.

Норайр Шогикян


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