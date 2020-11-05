Международное сообщество потерпело провал: интервью президента Армении общественному радио Швеции

Шведская общественная радиокомпания “Sveriges Radio AB”, транслируя отрывки из интервью президента Армении Армена Саркисяна, рассказала о военной агрессии, развязанной Азербайджаном против Арцаха, и причастности к ней Турции. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента.

“Президент Армении Армен Саркисян считает, что международное сообщество недостаточно решительно отреагировало на начало войны. По его словам, мировые лидеры недооценивают роль Турции в конфликте. В эксклюзивном интервью президент Саркисян подчеркнул, что, если бы не вмешательство Турции, военные действия уже прекратились бы”, - сказал журналист со ссылкой на президента Саркисяна. “Если бы речь шла только об Азербайджане, война была бы остановлена на второй или третьей неделе. Проблема здесь в турецкой технике, в современных турецких БПЛА, истребителях F-16, подготовленных солдатах, инструкторах, офицерах, генералах, которые, по сути, руководят операцией. Все мы знаем, что Турция имеет одну из крупнейших армий в мире, это одна из самых агрессивных армий в мире. Они находятся в постоянной войне в Ираке, в Сирии, а теперь и здесь. Я хотел бы, чтобы международное сообщество действовало быстрее, оказало бы реальное давление на Турцию, потому что эта страна является источником нестабильности. Это Турция не позволяет Азербайджану согласиться на прекращение огня. Турция хочет продолжить конфликт, потому что чем дольше он продлится, тем глубже она окажется в Азербайджане”.

Отметив, что президент использует свои международные связи и свой дипломатический опыт, чтобы информировать мир о том, что происходит в Карабахе, журналист подчеркнул, что участие Турции в конфликте является очень чувствительным вопросом для Армении и армян, проживавших в Османской империи более ста лет назад, это воспоминания о Геноциде армян. “Однако президент Саркисян выделяет и другой вопрос - Турция, на этот раз, пытается распространить свое военное влияние на Южном Кавказе”, - сказал журналист со ссылкой на слова президента Саркисяна.

“Международное сообщество упустило из виду очень агрессивные устремления Турции, проявляемые в течение последних десятилетий. Международное сообщество потерпело провал, позволив Турции вести себя так, как сегодня. Турцию не остановили ни в Сирии, ни в Ираке, а теперь и на севере Ливана. Ее не остановили на востоке Средиземного моря, не остановили, когда она нарушила территориальную целостность Кипра, оккупировав его половину. Она нарушила территориальную целостность Ирака и Сирии, а теперь здесь заговорила о территориальной целостности Азербайджана. Это то, что мировое сообщество игнорирует, не хочет замечать.

Неужели может быть государство-член НАТО, которое демонстрирует такое поведение? Как можно вести переговоры со страной, которая заявляет о своем желании вступить в ЕС, но ее действия полностью противоречат всем европейским ценностям?