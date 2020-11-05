В Мраморном море произошло землетрясение магнитудой в 3,5 - 3.7. По данным Исследовательского института землетрясений обсерватории Кандили, около 9:46 утра в Мраморном море возле города Силиври недалеко от Стамбула зарегистрировано землетрясение магнитудой в 3 - 5 баллов. Эпицентр находился на глубине 15 км.

Как сообщает «Арменпресс», в 9:47 за первым землетрясением последовало еще одно землетрясение возле острова Самос с магнитудой в 3 - 7 баллов, на глубине 5 км.

Подготовила Мэри Вардумян