Время в Ереване: 11:07:36,   5 Ноябрь

В Мраморном море произошло землетрясение

В Мраморном море произошло землетрясение

В Мраморном море произошло землетрясение магнитудой в 3,5 - 3.7. По данным Исследовательского института землетрясений обсерватории Кандили, около 9:46 утра в Мраморном море возле города Силиври недалеко от Стамбула зарегистрировано землетрясение магнитудой в 3 - 5 баллов. Эпицентр находился на глубине 15 км.

Как сообщает «Арменпресс», в 9:47 за первым землетрясением последовало еще одно землетрясение возле острова Самос с магнитудой в 3 - 7 баллов, на глубине 5 км.

Подготовила Мэри Вардумян


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации