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Для сохранения города-крепости Шуши прилагаются все возможные усилия: президент Арцаха

Для сохранения города-крепости Шуши прилагаются все возможные усилия: президент Арцаха

5 ноября президент Республики Арцах Араик Арутюнян посетил Шуши, встретился с защитниками города, на месте обсудил стратегию борьбы с многочисленными силами противника.

“Оборонительные силы, организованные совместными усилиями профессиональных военных и добровольцев и решимость ребят внушают надежду. Для сохранения города-крепости прилагаются все возможные усилия.

 Духовные и культурные ценности и традиции Шуши являются одним из наших самых больших наследий, которые мы получили от дедов и прадедов и должны передать нашим поколениям”, - отметил Арутюнян.

На своей странице в социальной сети Facebook он опубликовал фотографии о визите в Шуши, а также выразил особую благодарность Герою Арцаха, преданному сыну армянского народа, генерал-полковнику Сейрану Оганяну.


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