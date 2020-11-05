Армия обороны Арцаха на восточном направлении отбила атаку Азербайджана

5 ноября около 10:30 на восточном направлении линии фронта азербайджанские войска предприняли попытку атаки с использованием бронетехники. Об этом «Арменпресс» сообщили в Минобороны Республики Арцах.

“Благодаря грамотным действиям армейских частей и резервистов Армии обороны противник, оставив на поле боя 1 бронемашину, 1 грузовик, большое количество живой силы, был отброшен. Оперативная обстановка остается под контролем Армии обороны”, - сообщили в Минобороны Республики Арцах.