Мнацаканян уверен, что и после выборов США продолжат играть активную роль в карабахском вопросе

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян уверен, что и после президентских выборов Соединенные Штаты продолжат играть активную роль в урегулировании нагорно-карабахского конфликта и в достижении прекращения огня.

Как сообщает «Арменпресс», Мнацаканян заявил об этом журналистам 5 ноября в Национальном собрании. “Роль и участие Соединенных Штатов всегда были очень активными, и эта деятельность будет продолжаться. Несмотря ни на что, мы уверены, что наша работа с США в качестве страны-сопредседателя будет продолжена”, - сказал Мнацаканян.

В президентских выборах в США участвуют кандидат в президенты от республиканцев, действующий президент Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден. Дональд Трамп занимает пост президента США в течение 4 лет.