ВС Азербайджана обстреливают города Бердзор, Шуши и прилегающие населенные пункты

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Арцаха.

“Обстреливаются города Бердзор и Шуши с прилегающими населенными пунктами. Здесь включен сигнал тревоги”, - говорится в сообщении ГСЧС.

Данных о жертвах пока нет.

По всей протяженности линии соприкосновения с Арцахом ранним утром 27 сентября Азербайджан начал военные действия с привлечением Турции и наемников-террористов. Обстреливаются даже мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт, вследствие чего в различных районах Арцаха погибают гражданские лица.