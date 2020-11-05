ОБСЕ отметила высокую явку на выборах в США, несмотря на COVID-19

Явка на выборах президента США была высокой, несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, заявил на пресс-конференции в Вашингтоне глава краткосрочной наблюдательной миссии ОБСЕ Майкл Джордж Линк, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Меры, предпринятые устроителями выборов, включая досрочное голосование и голосование по почте, наряду с осознанным участием граждан обеспечили высокую явку, несмотря на вызовы, которые создала пандемия COVID-19", - сказал Линк.