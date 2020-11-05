Турция посредством татар сама себя приглашает в Крым

Татарские организации Крыма, действующие в Украине, и различные деятели считают, что только Турция может стать державой “регионального баланса” в северном бассейне Черного моря. Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на публикацию турецкого агентства “Анадолу”, председатель Меджлиса крымско-татарского народа (UTM) Рефат Чубаров и депутат Национального собрания Украины Рустем Умеров придают важность турецко-украинским отношениям и роли Турции в Крыму и предстоящему в декабре Форуму по вопросам Крыма.

Чубаров турецкому агентству, в частности, заявил: “В следующем месяце мы планируем провести крымский саммит, в котором примут участие и Турция, и страны Запада”. По мнению татарских деятелей, “Крымский полуостров - родина татар”, они считают, что его нельзя считать частью России. Чубаров не упустил случая осудить РФ, заявив: “Официальная Москва отказывается говорить об этом с Киевом. Западные страны, в свою очередь, говорят, что они спасут Крым, но упоминают сначала Донбасс, потом Крым. Мы с этим не согласны. Оба вопроса следует обсуждать вместе”.

Председатель крымско-татарского меджлиса подчеркнул, что Россия “продолжает вести в регионе свои империалистические программы, поэтому Турция, укрепляя сотрудничество с соседними странами в других военных сферах, покончив с гегемонией только одного государства, может установить баланс в регионе”.

Украинский депутат Рустем Умеров, в свою очередь, отметил, что визиту президента Украины Владимира Зеленского в Турцию он придает большое значение. По его словам, крымско-татарские турки рады тому, что “Турция - не просто дружественная страна, а стратегический партнер”. Он отметил, что в рамках визита Зеленского будут подписаны соглашения о безопасности стран, а также о Крымской платформе, которую, по его словам, поддержит Турция.

Умеров отметил, что Турция в Херсонской области Украины для крымских татар построила 500 квартир и планирует строительство еще 500.

Турция, считая Крым регионом своих исключительных геополитических интересов, не приемлет присоединения полуострова к России по итогам референдума.

Правительство Украины поддерживает создание международной площадки в Крыму, куда оно перенесет обсуждение крымского вопроса. Президент Украины Владимир Зеленский, бывший в Турции с официальным визитом 16 октября 2020 года, после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Турция готова поддержать международную платформу Крыма, поскольку Турция и Украина едины в мнении о безопасности в бассейне Северного моря.

Подготовила Мэри Вардумян