Штаб Трампа может подать иски из-за подсчета голосов еще в двух штатах

Штаб действующего президента США Дональда Трампа рассматривает возможность подать судебные иски в связи с подсчетом голосов в штатах Аризона и Невада. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Представители штаба, по словам источников канала, хотят не только оспорить результат, но и таким образом могут попытаться выиграть время для замедления подсчета голосов в этих штатах.

При этом другой источник сообщил каналу, что штаб Трампа, "конечно же", потребует пересчет голосов, если он проиграет в штате Джорджия. Кандидат может попросить пересчитать голоса в этом штате, если разрыв между ним и соперником составляет менее 0,5%, уточняет CNN.

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что штаб президента США подал иск в суд Джорджии с требованием к сотрудникам избирательных комиссий соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней.

Штаб Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане и Пенсильвании, ссылаясь на отсутствие доступа к отслеживанию подсчета. Также штаб требует пересчитать голоса в ключевом штате Висконсин.

Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.