Армяне Бельгии представили чиновнику ЕС факты использования Азербайджаном запрещенного оружия

Представители армянской общины Бельгии с руководителем группы по связям Армения-Азербайджан-Беларусь Восточного партнерства Службы внешних связей Европейского Союза Джанмарко Скупа обсудили ряд вопросов, связанных с нагорно-карабахским конфликтом.

Как сообщает «Арменпресс», на встрече также присутствовали независимый юрист, занимающийся вопросами Армении в Бельгии, политический советник Европарламента, представители Армянского комитета Бельгии, а также Международного альянса защиты прав и свобод человека.

Целью встречи было обсуждение ряда требований, представленных 28 октября в Европарламент от имени армянской общины. Они включали введение санкций в отношении Турции и Азербайджана, мониторинг по обе стороны линии соприкосновения и лишение Турции членства в НАТО. Обсуждались вопросы, связанные с признанием Арцаха, а также конкретные шаги по предотвращению применения кассетных бомб и фосфорного оружия.

Высокопоставленному европейскому чиновнику были представлены многочисленные факты о грубых нарушениях прав человека в Арцахе, а также обо всех экологических проблемах, с которыми Арцах сталкивается сегодня.

Участвовавший во встрече правозащитник Саркис Симонян подчеркнул, что непринятие мер по предотвращению злодеяний в Арцахе не только не вписывается в контекст принципов демократической Европы, но и способствует новым преступлениям и активизации террористических групп.

Джанмарко Скупа посчитал хорошей идеей предложение армянской стороны направить экспертные группы в Армению и в Азербайджан. Они постараются понять, насколько это возможно реализовать в ходе предстоящих обсуждений. Высокопоставленный чиновник ЕС отметил, что они следят за действиями стран-сопредседателей Минской группы и находятся в контакте с послом Армении в Бельгии. Он выразил готовность подробно обсудить все эти вопросы в Комиссии ЕС и в течение двух недель изложить ее мнение и план действий.

Армянская община Бельгии в ближайшее время перед Европарламентом проведет еще один митинг, на котором также предъявит Европе требования к быстрым и решающим шагам.

Материал подготовил проживающий в Бельгии журналист Карен Хачатрян.