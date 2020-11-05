Вследствие артобстрела ВС Азербайджана в селе Давид Бек на кладбище повреждены надгробия -хачкары

В результате артобстрела азербайджанскими вооруженными силами в направлении села Давид Бек Сюникской области кроме домов жителей повреждены и надгробия - хачкары. «Арменпресс» сообщает об этом, ссылаясь на репортаж “Зинуж-медиа”.

В результате действий ВС Азербайджана разрушено много жилых домов, погиб 1 мирный житель, 2 ранены. Погибший находился за рулем автомобиля, остальные в салоне. Раненым предоставляется необходимая медицинская помощь.

“Все были в одной машине. Один из раненых был добровольцем, он только что вернулся из окопов на отдых. В машине находилась и женщина, которая также получила ранение”, - рассказал один из местных жителей.

Другой очевидец подчеркнул, что жителям села все это известно еще с 1992 года, и теперь они также держат границу. “Противник обстрелял не только мирное поселение, но и сельское кладбище. Были разрушены хачкары-надгробия, а также значительная часть кладбища. Но мы настроены решительно и уверены, что победим”, - подчернул житель села Давид Бек.

2 ноября ВС Азербайджана по направлению села Давид Бек Капанской общины вели интенсивный огонь по мирным населенным пунктам и объектам гражданской инфраструктуры.