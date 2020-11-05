В Армении подтверждено 2 413 новых случаев COVID-19: вылечились 1 324 

По состоянию на 5 ноября в Армении всего подтверждено 99 563 случая COVID-19, 60 135 заболевших выздоровели.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 37 562 пациента. За последние сутки проведено 5 405 тестов, а в общем счете 423 485.

Таким образом, подтверждено 2 413 новых случаев COVID-19, выздоровели 1 324 пациента.

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 1 476 летальных исходов (увеличились на 28).

Зафиксирован 1 случай смерти пациента с диагнозом COVID-19, в котором смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 390.

Правительство Армении 11 сентября приняло решение о замене чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 11 сентября. С 17:00 часов 11 сентября чрезвычайное положение заменяется карантином на четыре месяца - до 11 января 2021 года включительно.

Лилит Демурян