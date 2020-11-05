В Армении подтверждено 2 413 новых случаев COVID-19: вылечились 1 324
По состоянию на 5 ноября в Армении всего подтверждено 99 563 случая COVID-19, 60 135 заболевших выздоровели.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.
На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 37 562 пациента. За последние сутки проведено 5 405 тестов, а в общем счете 423 485.
Таким образом, подтверждено 2 413 новых случаев COVID-19, выздоровели 1 324 пациента.
В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 1 476 летальных исходов (увеличились на 28).
Зафиксирован 1 случай смерти пациента с диагнозом COVID-19, в котором смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 390.
Правительство Армении 11 сентября приняло решение о замене чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 11 сентября. С 17:00 часов 11 сентября чрезвычайное положение заменяется карантином на четыре месяца - до 11 января 2021 года включительно.
Лилит Демурян
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