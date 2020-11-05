 Именно сейчас назначаются новые послы: министр иностранных дел Армении

Армения и сейчас назначает новых послов. Исходя из военного положения, процесс немного замедлился, но он не остановлен.

Как передает «Арменпресс», об этом при обсуждении проекта закона “О государственном бюджете” на совместном заседании постоянных комиссий НС Армении по внешним отношениям и по финансово-кредитным и бюджетным вопросам, заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

Депутат от фракции “Мой шаг” Татевик Айрапетян поинтересовалась, есть ли проблемы с назначениями новых послов.

Мнацаканян отметил, что на данном этапе, исходя из последних развитий, процесс немного замедлился, но он не остановлен. “Сейчас идет набор, мы планомерно подошли к этому этапу. Именно сейчас идет набор послов. Естественно, этот процесс таков, что лишь после приказа объявляется, что процесс окончен. Мы отставали примерно на месяц, но процесс никоим образом не остановлен”, - сказал министр.

Он отметил, что они приближаются к тому моменту, когда горизонтальное управление иностранным сектором станет сильнее. Уровень управления будет расти по всем направлениям. “Распределение ответственности усиливается. И мы очень близки к цели перехода от строго вертикальной системы к горизонтальной”, - сказал министр иностранных дел.

Касаясь бюджета на следующий год, Мнацаканян отметил, что цель состоит в том, чтобы покрывать расходы на содержание дипломатических представительств Армении исключительно за счет государственного бюджета, сократить, исключить различные другие средства, которые не из бюджета.

Анна Григорян