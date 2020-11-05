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Городской совет Лаваля принял резолюцию о признании независимости Арцаха

Городской совет Лаваля принял резолюцию о признании независимости Арцаха

Городской совет города канадского Лаваля единогласно принял резолюцию о признании независимости Республики Арцах. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Комитет “Ай Дата” Канады.

В резолюции отмечается, что городской совет осуждает агрессию Азербайджана, направленную против Республики Арцах, призывает правительства Канады и Квебека сделать все для обеспечения полного соблюдения международного гуманитарного права, в частности Женевской конвенции. Правительству Канады предлагается предоставить армянам Арцаха право на отделение путем признания независимости Республики Арцах.

По всей протяженности линии соприкосновения с Арцахом ранним утром 27 сентября Азербайджан начал военные действия с привлечением Турции и наемников-террористов. Обстреливаются даже мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт, вследствие чего в различных районах Арцаха погибают гражданские лица. В эти дни представители армянской общины в разных странах мира проводят различные акции с призывом осудить агрессию Азербайджана, направленную против Арцаха, и признать независимость Арцаха. Ряд городов Италии и Франции уже приняли резолюции о признании независимости Арцаха.


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