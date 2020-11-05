Дилижанский тоннель частично будет обесточен: Министерство ТУИ призывает быть бдительными

Вследствие работ по восстановлению туннельных электрокабелей 5-го ноября с 10:00 до 13:00 дилижанский тоннель будет частично обесточен. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство территориального управления и инфраструктур Армении.

“Призываем водителей быть бдительными и соблюдать правила безопасности дорожного движения”, - говорится в сообщении министерства.