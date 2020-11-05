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Азербайджан проявил активность на восточном, юго-восточном и южном направлениях: атаки были отбиты

Азербайджан проявил активность на восточном, юго-восточном и южном направлениях: атаки были отбиты

СТЕПАНАКЕРТ, 5 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. В ночь с 4 на 5 ноября на всех направлениях линии фронта Арцах-Азербайджан сохранялась относительно стабильная напряженность. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает представитель Минобороны РА Арцрун Оганесян.

“Вражеские силы проявили особую активность на востоке, юго-востоке и юге. Многократные атаки ударных групп противника были успешно отражены частями Армии обороны. Противник понес большие потери в живой силе и технике.

Противник предпринял попытку нападения в составе двух групп боевиков также на северном участке, которые своевременно были сертифицированы и уничтожены армейскими подразделениями. В течение дня мирные населенные пункты Арцаха продолжали оставаться в зоне ракетного обстрела вражеских сил. Попытки вражеских войск нанести удар по указанным направлениям в настоящее время продолжаются.

Оперативно-тактическая обстановка по всей линии фронта контролируется подразделениями Армии обороны", - сказал Оганесян.


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