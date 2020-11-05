Европейские индексы - 04-11-20
МОСКВА, 5 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 4 ноября:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.95% и составил 12324.22 пункта, французский CAC 40 вырос на 2.44% и составил 4922.85 пункта, британский FTSE вырос на 1.67% и составил 5883.26 пункта, а российский RTSI не изменился и опять составил 1108.15 пункта.
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