Европейские индексы - 04-11-20

МОСКВА, 5 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 4 ноября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.95% и составил 12324.22 пункта, французский CAC 40 вырос на 2.44% и составил 4922.85 пункта, британский FTSE вырос на 1.67% и составил 5883.26 пункта, а российский RTSI не изменился и опять составил 1108.15 пункта.