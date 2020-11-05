Азербайджан обстрелял Мартуни и Шуши: данные о пострадавших уточняются

СТЕПАНАКЕРТ, 5 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Азербайджан применил тяжелую артиллерию в городе Мартуни и из различного оружия обстрелял Шуши. Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах.

«После полуночи в мирных поселениях Арцаха сохраняется относительно спокойная обстановка. На рассвете противник возобновил удары по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре.

В частности, в городе Мартуни была применена тяжелая артиллерия, Шуши подвергся обстрелу из различного оружия. Данные о жертвах пострадавших уточняются», - отмечают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.