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Азербайджан обстрелял Мартуни и Шуши: данные о пострадавших уточняются

Азербайджан обстрелял Мартуни и Шуши: данные о пострадавших уточняются

СТЕПАНАКЕРТ, 5 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Азербайджан применил тяжелую артиллерию в городе Мартуни и из различного оружия обстрелял Шуши. Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах.

«После полуночи в мирных поселениях Арцаха сохраняется относительно спокойная обстановка. На рассвете противник возобновил удары по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре.

В частности, в городе Мартуни была применена тяжелая артиллерия, Шуши подвергся обстрелу из различного оружия. Данные о жертвах пострадавших уточняются», - отмечают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.


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