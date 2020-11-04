ПВО ВС Армении сбили четвертый за сегодня беспилотник ВС Азербайджана

ПВО ВС Республики Армения сбили четвертый за сегодня беспилотник ВС Азербайджана: уничтоженный вражеский БПЛА упал на территорию села Акунк Гегаркуникской области.

Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян, представив также фото обломков беспилотника.

За последние несколько часов были уничтожены еще три беспилотника на участке Мец Масрик - Сотк и села Шатджрек Гегаркуникской области.