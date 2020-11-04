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ПВО ВС Армении сбили четвертый за сегодня беспилотник ВС Азербайджана

ПВО ВС Армении сбили четвертый за сегодня беспилотник ВС Азербайджана

ПВО ВС Республики Армения сбили четвертый за сегодня беспилотник ВС Азербайджана: уничтоженный вражеский БПЛА упал на территорию села Акунк Гегаркуникской области.

Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян, представив также фото обломков беспилотника.

За последние несколько часов были уничтожены еще три беспилотника на участке Мец Масрик - Сотк и села Шатджрек Гегаркуникской области.


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