Владимир Путин обсудил с Александром Лукашенко ситуацию в Нагорном Карабахе

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, в ходе которого, в числе других вопросов, обсудил ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля.

«Обсуждена также проблематика урегулирования нагорно-карабахского конфликта», - говорится в сообщении.

Условлено о продолжении контактов на различных уровнях.