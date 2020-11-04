Владимир Путин обсудил с Александром Лукашенко ситуацию в Нагорном Карабахе
23:19, 4 Ноябрь, 2020
Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, в ходе которого, в числе других вопросов, обсудил ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля.
«Обсуждена также проблематика урегулирования нагорно-карабахского конфликта», - говорится в сообщении.
Условлено о продолжении контактов на различных уровнях.
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