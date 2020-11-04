ЕСПЧ призвал Ереван и Баку соблюдать нормы обращения с пленными

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал Армению и Азербайджан следовать международным нормам в отношении лиц, взятых в плен в ходе конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, суд отметил, что "получил много обращений в отношении конкретных пленников как от властей, так и от родственников". Инстанция попросила правительства двух стран предоставить информацию, действительно ли эти лица захвачены в плен. "Если это так, то суд просит сообщить, в каких условиях они сейчас содержатся, проходят ли медицинское обследование или лечение", - указывается в коммюнике.

"Суд напоминает о существовании международных механизмов защиты лиц, взятых в плен во время вооруженного конфликта, и призывает обе стороны участвовать в соответствующих процедурах", - отмечается в заявлении.

Одновременно в ЕСПЧ уведомили, что не планируют принимать новые решения об обеспечительных мерах в отношении Армении и Азербайджана. "Суд подтверждает уже принятые решения и не видит причин для новых обеспечительных мер", - подчеркивается в коммюнике. В ЕСПЧ напомнили также о своих предыдущих призывах к сторонам отказаться от любых мер, которые означали бы нарушение Конвенции о правах гражданского населения.

Суд вновь обратил внимание на то, что стороны, вовлеченные в конфликт, включая Турцию, должны отказаться от действий, которые идут вразрез с положениями упомянутого документа. Он призвал их "выполнять обязательства, вытекающие из этой конвенции".