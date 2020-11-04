Омбудсмен Арцаха представил данные о жертвах среди гражданского населения 

По результатам миссии по установлению фактов, аппарат Защитника прав человека Арцаха обновил информацию о последствиях преступлений Азербайджана против мирного населения Арцаха с 27 сентября.

Как сообщает Арменпресс, по состоянию на 3 ноября, в общей сложности были убиты 46 мирных жителей, в том числе – 1 девочка, 7 женщин и 38 мужчин. Пострадали в общей сложности около 144 человек. Из них 123 получили серьезные травмы – 104 мужчин и 19 женщин.

С 27 сентября азербайджанские вооруженные силы нанесли удар по более чем 170 гражданским поселениям в Республике Арцах, уничтожив или повредив многочисленные объекты инфраструктуры и частную собственность. В частности, серьезно пострадали более 13800 объектов частной недвижимости, более 2100 автомобилей, около 3100 объектов инфраструктуры и промышленности.

Подробности представлены в прилагаемой инфографике: