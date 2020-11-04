Компания Garmin выяснит, как ее производство использовалось в турецких беспилотниках

Американская компания Garmin сообщила, что компания начала расследование, чтобы выяснить, как их оборудование использовалось при производстве турецких беспилотников «Байрактар», после чего они предпримут соответствующие шаги. Как передает Арменпресс, об этом сообщил комитет Ай-Дата США.