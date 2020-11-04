ВС Азербайджана в течение дня пытались осуществить атаки на северном и северо- восточном направлениях

В течение всего дня в ходе продолжающейся войны в Нагорном Карабахе вооруженные силы Азербайджана вместе с наемниками и террористами пытались атаковать в нескольких направлениях, в том числе с севера и северо-востока. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции сказал представитель Минобороны Арцрун Ованнисян.

«Как правило, предпринимались попытки атаки ротными и батальонными тактическими группами, отдельными диверсионными группами», - сказал Ованнисян.

Представитель Минобороны добавил, что бои шли на южном направлении вдоль реки Воротан.

«Конкретно, группа в составе примерно роты на нескольких единицах бронетехники попыталась осуществить атаку в направлении одной высоты, однако потеряла две-три единицы бронетехники и была отброшена», - сказал Ованнисян.

Представитель Минобороны также добавил, что в течение дня противник применил на поле боя небольшое количество авиации и артиллерии.