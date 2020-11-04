Штаб Трампа потребовал пересчитать голоса в Висконсине

Штаб Дональда Трампа потребовал пересчитать голоса в ключевом штате Висконсин, передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.

"Несмотря на нелепые соцопросы, использованные в качестве тактики подавления воли избирателей, в Висконсине разница в голосах была очень маленькая, и мы всегда знали, что так и будет. Сообщалось о нарушениях в нескольких округах Висконсина, которые вызывают серьезные сомнения в достоверности результатов голосования. Президент находится в приемлемых рамках для того, чтобы потребовать пересчет, и мы это немедленно сделаем", — указано в заявлении штаба в Twitter.

Трамп не раз заявлял, что публикация данных, прогнозирующих победу демократов, удержит его сторонников от голосования.