РПК продолжает создавать проблемы для Турции

Боевики Рабочей партии Курдистана (РПК) 4 ноября атаковали местность Дереджик в районе Хаккари Турецкой Республики с применением ракет. Как передает Арменпресс, об этом сообщили в муниципалитете Хаккари, отметив, что во время нападения 1 человек был убит и двое получили серьезные ранения. В области начались масштабные операции.

Хаккари - одна из горячих точек для боевиков РПК и турецких войск. Он расположен примерно в 200 км от исторического города Ван. Последние крупные столкновения в регионе произошли в октябре-ноябре 2017 года, когда для мирных жителей был введен комендантский час.