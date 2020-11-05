Газета “Айастани Анрапетутюн”: Перед Эрдоганом может загореться «красный свет»

ЕРЕВАН, 5 НОЯБРЯ, Айастани Анрапетутюн / АРМЕНПРЕСС. «Путин может вступить в военное противостояние, если Эрдоган продолжит придерживаться той же позиции, отвергая требования России в Ливии и Сирии и, что наиболее важно, на Кавказе. Эрдоган должен разработать новую региональную и международную стратегию противодействия российскому и европейскому давлению и, в частности, напряженности с президентом Франции Эмануэлем Макроном, которого поддерживают многие европейские страны, включая Германию. Немцы не скрывают своей нервозности по поводу попыток Эрдогана заблокировать американо-германскую инициативу в Ливии. Таким образом, Эрдоган может вернуться в объятия американцев, чтобы противостоять всем атакам, к которым он кажется равнодушным, поскольку считает, что у него больше козырей, чем у России, давнего и традиционного врага Османской империи и Турецкой Республики. После разговора с российским лидером Эрдоган заявил, что Турция будет продолжать действовать в соответствии со своим собственным видением и повесткой дня, независимо от того, что говорят и делают другие».

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