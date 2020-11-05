Газета “Айастани Анрапетутюн”: Имущество собственника будет возвращено в исправном состоянии

ЕРЕВАН, 5 НОЯБРЯ, Айастани Анрапетутюн/АРМЕНПРЕСС. “На едином сайте публикации проектов правовых актов рассматриваются два проекта постановления правительства, которые касаются случаев и порядка компенсации за использование имущества или иных средств физических и юридических лиц с целью осуществления мероприятий по защите населения в чрезвычайных ситуациях, представленных министерством по чрезвычайным ситуациям (последний срок рассмотрения на указанной площадке-18 ноября).

Иначе говоря, ЧП не означает, что имущество будет просто так отобрано у собственника и использовано.

Кстати, имущество и другие средства будут возвращены в технически исправном и пригодном для эксплуатации состоянии в соответствии с техническим состоянием транспортного средства или актом приемки-сдачи, конечно, с учетом степени их естественного износа вследствие использования.

Уточняется: в целях охраны жизни и здоровья человека в чрезвычайных ситуациях, осуществления и обеспечения аварийно-восстановительных и иных неотложных работ имущество и иные средства, принадлежащие физическим и юридическим лицам на праве собственности, могут быть использованы с равноценной компенсацией”.

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты.