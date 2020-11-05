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Газета "Айастани Анрапетутюн": Задача Турции - ликвидировать международный субъект "Азербайджан"

Газета "Айастани Анрапетутюн": Задача Турции - ликвидировать международный субъект "Азербайджан"

ЕРЕВАН, 5 НОЯБРЯ, АЙАСТАНИ АНРАПЕТУТЮН/АРМЕНПРЕСС. «Главная задача Турции в этой войне - это, прежде всего, захват Азербайджана, что началось делаться с основной структуры этой страны – армии. Через три дня после начала войны турецкое военно-политическое руководство уволило начальника Генштаба Вооруженных сил Азербайджана Наджмеддина Садыхова. До этого начали распространяться слухи, что он якобы был агентом Главного разведывательного управления ВС РФ. Этому предшествовали слухи о якобы утечке информации из Минобороны Азербайджана. Однако реальность такова, что Турция, взяв на себя руководство войной, последовательно вытесняла из азербайджанской армии часть высшего военного руководства страны, которая прошла военную подготовку в России или служила в армии этой страны.

Семен Пегов, автор проекта независимой журналистики Wargonzo, со ссылкой на свои турецкие источники заявил, что министр обороны Азербайджана Гасанов фактически изолирован от процесса планирования и ведения боевых действий».

 

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты.


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