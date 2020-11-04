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Азербайджанская диверсионная группа заманила машину “Скорой помощи” в ловушку и убила военврача

Азербайджанская диверсионная группа заманила машину “Скорой помощи” в ловушку и убила военврача

Медперсонал во главе с врачом Сашей Рустамяном при перевозке раненого военнослужащего с линии фронта встретил группу солдат в армянской военной форме, остановился, чтобы оказать им медпомощь. Саша Рустамян, выйдя первым из машины “Скорой помощи”, оказался под огнем азербайджано-турецкой террористической диверсионной группировки и погиб, а карета “Скорой помощи” скатилась в ущелье.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЕГМУ имени Гераци, военные врачи находятся на передовой с первого дня войны и служат под двойной присягой - военного и Гиппократа.

«Миссия Саши Рустамяна не осталась невыполненной: несмотря на множественные ранения, жизни раненого военнослужащего и водителя машины “Скорой помощи” удалось спасти», - говорится в сообщении.


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