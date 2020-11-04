Президент США Дональд Трамп прокомментировал переход лидерства в ряде штатов, контролируемых демократами, от него к Джо Байдену, передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.

"Вчера вечером я лидировал, зачастую уверенно, во многих ключевых штатах, почти во всех случаях находящихся под управлением или контролем демократов. Потом один за другим они начали волшебным образом исчезать по мере того, как подсчитывали нежданные кучи бюллетеней. Очень странно", — написал он в Twitter.

Третьего ноября в Америке состоялись выборы президента. Голосование официально завершилось в час ночи, после закрытия участков на Аляске.