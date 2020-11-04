В районе армянского села Шатджрек ПВО ВС Армении сбили азербайджанский беспилотник

В районе села Шатджрек Гегаркуникской области Армении около 20:00 подразделения ПВО сбили БПЛА ВС Азербайджана.

Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.