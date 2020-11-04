МО опубликовало видео уничтожения готовящейся к атаке в направлении Шуши азербайджанской группы

Минобороны Армении опубликовало видео уничтожения группы, готовящейся к атаке в направлении Шуши. Как сообщает Арменпресс, в течение дня подразделения Армии обороны проводили поисковые операции на направлениях возможного проникновения вражеских диверсионных групп.