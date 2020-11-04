Корреспондент «Арменпресс» вместе с другими журналистами попал под обстрел ВС Азербайджана 

4 ноября, в районе 18:00 и 18:40 часов, Степанакерт подвергся обстрелу азербайджанских вооруженных сил. Один из снарядов взорвался на улице, в результате чего осколками были повреждены автомобили, а также соседнее здание.

Корреспондент Арменпресс и представители других СМИ в районе 19:00 часов побывали на месте происшествия, чтобы осуществить там съемки, однако Степанакерт снова подвергся обстрелу. Также был включен сигнал воздушной тревоги. Группе журналистов удалось укрыться в бомбоубежище в одном из соседних домов.

Как сообщает корреспондент Арменпресс, во время обстрела Степанакерта вечером один из снарядов попал во двор частного жилого дома, повредил каменный забор, а взрывной волной выбило двери и окна. В доме находился пожилой больной мужчина вместе с сыном. К счастью, жертв не было, только сын получил царапины.

Ван Новиков