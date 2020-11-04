Суд удовлетворил иск об аресте задержанного в Нагорном Карабахе наемника

Суд первой инстанции города Еревана удовлетворил иск о применении ареста в качестве меры пресечения в отношении задержанному в Нагорном Карабахе гражданина Сирии Юсефа Алабета аль-Хаджи, который в качестве наемника принимал участие в развязанной Азербайджаном войне.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК Армении, сражающемуся на стороне Азербайджана наемнику Юсефу Алабету аль-Хаджи предъявлено обвинение в соответствии со статьей 389 (международный терроризм), п.1 ч.1 (убийство) и п.1 ч.3 (нападение на гражданское население или на отдельных гражданских лиц) статьи 390 (серьезные нарушения норм международного гуманитарного права), ч.3 статьи 395 (участие наемника в вооруженных конфликтах или военных действиях) УК Республики Армения.

Ранее были

представлены

подробности допроса сирийского наемника.