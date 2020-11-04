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ВС Азербайджана обстреляли Степанакерт из 120-мм снарядов, пострадал один мирный житель: ДОПОЛНЯЕТСЯ

ВС Азербайджана обстреляли Степанакерт из 120-мм снарядов, пострадал один мирный житель: ДОПОЛНЯЕТСЯ

В Степанакерте слышны многочисленные звуки взрывов. Как передает корреспондент Арменпресс с места событий, включен сигнал воздушной тревоги.

18:19 - Сигнал воздушной тревоги выключен.

18:41 - Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах сообщает, что в Степанакерте прозвучала воздушная тревога, в ходе которой по жилым районам столицы противник выпустил несколько 120-мм снарядов. По предварительным данным, пострадал один мирный житель, в городе много разрушений.


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