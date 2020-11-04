РФ делает все возможное, чтобы конфликт в Карабахе был как можно скорее закончен: Путин

Ситуацию в Нагорном Карабахе можно было бы урегулировать мирным путем, не прибегая к оружию. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на видеоконференции с представителями религиозных конфессий в День народного единства.

"Вы знаете, Россия делает всё, чтобы сохранить жизни людей, которые стоят друг напротив друга и, к сожалению, до сих пор видят друг друга в прицелах автоматов, винтовок, используют друг против друга оружие для достижения тех целей, которые, по нашему глубокому убеждению, можно было бы достичь и в ходе мирного переговорного процесса", - заявил Путин.

Он подчеркнул, что российская сторона находится "в контакте и с Арменией, и с Азербайджаном".

"Надеюсь, что нам удастся добиться результата... на такой основе, которая бы устраивала всех людей, проживающих в регионе, причем добиться этого мирными средствами", - заключил президент РФ.