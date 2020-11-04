СМИ: во Франции задержали мужчину за угрозы учителям

Правоохранительные органы задержали мужчину после угроз в адрес учителей в коммуне Атис-Мон к юго-востоку от Парижа, сообщает газета Parisien.

Издание отмечает, что мужчина был задержан в среду утром около учебного заведения. Накануне преподавательница подала жалобу на угрозы, которые исходили от этого мужчины. Учительница отмечала, что дважды, выходя на улицу во время перерыва, слышала угрозы. Задержанный кричал, что отмстит за Аллаха и что "учителя поплатятся".

"Он был известен нашим службам, но не спецслужбам", - отметил источник в полиции, комментируя задержание.

Инцидент может быть связан с убийством учителя Самюэля Пати в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Шестнадцатого октября обезглавлен учитель истории Самюэль Пати, который ранее в ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур.

После атаки церкви в Ницце 29 октября, в результате которой погибли три человека, власти Франции распорядились усилить меры безопасности около мест религиозного культа и учебных заведений.