Азиатские индексы выросли - 04-11-2

ТОКИО, 4 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 4 ноября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.72% и составил 23695.23 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.20% и составил 1627.25 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.19% и составил 3277.44 пункта, а HANG SENG снизился на 0.21% и составил 24886.14 пункта.