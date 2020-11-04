Воюющие против НК террористы намерены продолжить свою деятельность в других странах: омбудсмен

Это факт, что участвующие в вооруженных нападениях на Арцах террористы и джихадисты собираются продолжить свою террористическую деятельность в других странах. Как передает Арменпресс, об этом сказал омбудсмен Армении Арман Татоян.

«Это международно установленный факт, что в вооруженных нападениях на Арцах принимают участие террористы и джихадисты. В международном органе на основании нашей заявки возбуждено судебное разбирательство. Нам нужно зафиксировать как минимум три важных факта.

Во-первых, это факт, что есть террористы и джихадисты, во-вторых, эти террористы и джихадисты совершают военные преступления и зверства; в-третьих, они собираются продолжить свою террористическую деятельность в других странах», - сказал Татоян.

Омбудсмен напомнил об одном видео, на котором сирийский террорист собирает оружие и взволнованно говорит, что это хорошо, что они приобретают такое количество оружия, если бы у них было такое оружие в Сирии, они бы добились большого успеха, а затем с воодушевлением говорит, что они возьмут это оружие с собой и продолжат борьбу в других странах.