Дать отпор провокациям лидера Турции: подробности встречи послов Франкофонии в Гааге
17:14, 4 Ноябрь, 2020
На онлайн-встрече группы послов стран Франкофонии в Гааге 4 ноября посол Армении в Нидерландах Тигран Балаян коснулся развязанной Турцией и Азербайджаном агрессии против Арцаха и участия террористов на стороне Азербайджана.
Как передает Арменпресс, посольство Армении в Нидерландах сообщает, что в этой связи многие участники встречи отметили, что действия Турции недопустимы, и необходимы четкие действия для отпора провокациям лидера Турции, который переходит все границы.
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