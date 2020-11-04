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Дать отпор провокациям лидера Турции: подробности встречи послов Франкофонии в Гааге

Дать отпор провокациям лидера Турции: подробности встречи послов Франкофонии в Гааге

На онлайн-встрече группы послов стран Франкофонии в Гааге 4 ноября посол Армении в Нидерландах Тигран Балаян коснулся развязанной Турцией и Азербайджаном агрессии против Арцаха и участия террористов на стороне Азербайджана.

Как передает Арменпресс, посольство Армении в Нидерландах сообщает, что в этой связи многие участники встречи отметили, что действия Турции недопустимы, и необходимы четкие действия для отпора провокациям лидера Турции, который переходит все границы.


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