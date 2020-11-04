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Война сопровождается массовой пропагандой в Азербайджане ненависти к армянам: омбудсмен

Война сопровождается массовой пропагандой в Азербайджане ненависти к армянам: омбудсмен

Война сопровождается массовой и систематической пропагандой в Азербайджане ненависти к армянам, принимаются специальные меры по разжиганию ненависти в социальных сетях. Как передает Арменпресс, об этом сказал омбудсмен Армении Арман Татоян.

По словам защитника прав человека, ненависть в Азербайджане начинается с уровня политической власти и заканчивается деятелями культуры, представителями интеллигенции и прочими людьми.

«И пропаганда этой ненависти, каждое слово ненависти удостаивается огромного поощрения и радости. Мы раскрыли группы в «Telegram» и других социальных сетях, где устраиваются просто празднества, проводятся опросы, голосование с исключительным цинизмом и дополнительной целью разжигания ненависти», - сказал Татоян.


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