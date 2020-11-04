Жители Пуэрто-Рико проголосовали за то, чтобы остров стал штатом США

Больше половины жителей острова Пуэрто-Рико в очередной раз проголосовали за то, чтобы он получил статус 51 штата США, сообщает в среду телеканал ABC News.

По итогам подсчета 95% голосов, за это высказались 52% избирателей. Однако это волеизъявление не имеет юридической силы, потому что окончательно решение должен принимать конгресс Соединенных Штатов.

Пуэрто-Рико признана территорией США с 1898 года. Жители страны являются гражданами США, однако они не могут голосовать на выборах президента и имеют только одного представителя с ограниченным правом голоса в конгрессе США,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Жители Пуэрто-Рико уже не в первый раз определяют на референдуме политический статус острова. Последний раз они проголосовали за вхождение в состав США в качестве 51 штата в 2017 году. Однако Минюст США не поддержал проведение голосования в конгрессе.