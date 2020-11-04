Атаки Азербайджана на мирные населенные пункты носят целенаправленный характер: омбудсмен Армении

Цель Азербайджана - нанести Арцаху как можно больший ущерб, в первую очередь в направлении мирного урегулирования, а нападения на них с применением запрещенного оружия носят целенаправленный характер. Как передает Арменпресс, об этом сказал омбудсмен Армении Арман Татоян.

«Очевидно, что речь идет о целенаправленных вооруженных нападениях на мирные населенные пункты как в Арцахе, так и в Армении, речь идет о преднамеренных точечных ударах. Особенно в случае с Арцахом, это более чем очевидно, намерение состоит в том, чтобы нанести как можно больший ущерб, прежде всего в направлении мирного урегулирования», - сказал омбудсмен.

Защитник прав человека также обращает внимание на нападения на мирные населенные пункты в Армении. В направлении населенных пунктов двух областей ведутся вооруженные и ракетные обстрелы. Речь идет о нападениях на мирные поселки и села Гегаркуникской области с первых же дней, об атаках на села Ерицванк, Арцванист, Давид-Бек и Агарак Сюникской области.

«При всем этом надо четко понимать, анализировать, находить настоящие мотивы, настоящие намерения. В первую очередь необходимо учитывать следующие факторы: целенаправленные вооруженные нападения на мирные населенные пункты, вооруженные нападения с применением запрещенного оружия. В частности, если вначале речь шла только о кассетных боеприпасах, то теперь речь идет о применении оружия массового поражения с химическими элементами. Намерение состоит в том, чтобы нанести максимальный ущерб мирным населенным пунктам с помощью запрещенного оружия. Эти атаки носят целенаправленный характер», - сказал Татоян.

Он подчеркнул, что целевой характер этих атак становится очевидным, когда Азербайджан наносит ущерб жизненно важным для населения гражданским объектам.