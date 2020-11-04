Трамп заявил о своей победе и обещал бороться с нарушением подсчета

Президент США Дональд Трамп вышел к журналистам и выступил с заявлением.

В настоящий момент в США продолжается подсчет голосов на выборах главы государства.

Трамп, выступая в Белом доме, поблагодарил семью и миллионы своих сторонников. Он заявил, что готовится к большому торжеству, потому что "мы все сегодня выиграли",сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По словам действующего главы государства, он, скорее всего, одерживает сегодня победу над конкурентом от демократов Джо Байденом. По словам Трампа, он выигрывает в штатах Джорджия, Пенсильвания и Северная Каролина. В этих штатах еще продолжается подсчет голосов. Многие СМИ считают, что Трамп спешит, заявляя о победе.

Он подчеркнул, что при подсчете возможны нарушения, но он готов бороться за то, чтобы их не допустить.

"Мы готовы выиграть эти выборы честно - и мы выиграли эти выборы. С нарушениями мы поступим соответствующим образом - мы направимся в Верховный суд США, мы остановим их, мы не отдадим им ни одного голоса", - заявил Трамп.

По оценкам Fox News, Трамп пока заручился поддержкой 213 выборщиков в то время, как Байден получил 238 голосов.

По последним данным, за Трампа проголосовали 63,379,047 избирателей (48,5%), за Байдена 65,201,982 участников выборов (49,9%).

Президент уже получил необходимое число голосов выборщиков в таких ключевых штатах, как Техас (38), Флорида (29), Огайо (18), а также в Теннеси (11), Индиане (11) и Алабаме (9) и еще в 17 штатах.

При этом, президент пока лидирует в таких "колеблющихся штатах", как Висконсин (10), Мичиган (16), Пенсильвания (20), Северная Каролина (15), Джорджия (16) и Аляска (3). По данным ряда прочих американских СМИ, Трамп также лидирует в Неваде (6). В случае, если победа Трампа в этих штатах подтвердится, он наберет даже больше голосов выборщиков, чем необходимо для победы, то есть более 270.